Премьер Армении и президент Турции провели встречу в Китае

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Собеседники подчеркнули важность шагов, направленных на установление стабильности и мира в регионе", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

В сообщении отмечается, что Пашинян и Эрдоган "подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов для создания атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций".

Стороны договорились о продолжении диалога, сообщили в правительстве.