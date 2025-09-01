В Йемене похоронили убитых при израильской атаке премьер-министра хуситов и других чиновников

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министра движения хуситов Ахмеда ар-Рахави и других высокопоставленных членов движения похоронили в понедельник в Йемене, на похоронах присутствовали сотни человек, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

По данным агентства, похороны состоялись в столице Йемена Сане в мечети Шааб, трансляция велась местным телевидением. На кадрах с церемонии видно 11 гробов с фотографиями погибших чиновников, обернутых во флаги Йемена, сообщает AP.

Собравшиеся в мечети скандировали лозунги против Израиля и США.

Как заявил на церемонии исполняющий обязанности премьер-министра хуситов Мухаммед Муфтах, "мы втянуты в большую и влиятельную войну и столкнулись с США". При этом, по его словам, эта война еще и экономическая, поскольку "Израиль атакует все подряд".

Он подчеркнул, что, несмотря на удары Израиля, порты Йемена, контролируемые движением, продолжают работу, дефицита продовольствия или топлива нет.

Ранее лидер контролирующих существенную часть Йемена движения хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил о готовности продолжать кампанию по нанесению ударов по Израилю. "Мы продолжим запускать ракеты и дроны по Израилю", - сказал он в воскресенье.

При этом лидер хуситов предупредил, что готов и расширить масштабы таких ударов.

На прошлой неделе ВВС Израиля нанесли удары по Сане, в результате которых погиб глава правительства хуситов Ахмед ар-Рахави, а также другие высокопоставленные лидеры движения хуситов.