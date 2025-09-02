Бельгия обещает признать Палестину на Генассамблее ООН

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бельгия намерена признать государство Палестина на Генеральной ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке, сообщил во вторник заместитель премьер-министра, глава МИД Бельгии Максим Прево.

"Бельгия признает Палестину на сессии ООН", - написал он в соцсети.

Прево сообщил о ряде санкций в отношении израильских властей и палестинской группировки ХАМАС для ликвидации гуманитарного кризиса в регионе.

Ранее Великобритания, Канада и Франция сообщили о своих планах осенью на Генассамблее ООН признать государство Палестина.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.