Поиск

Бельгия обещает признать Палестину на Генассамблее ООН

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бельгия намерена признать государство Палестина на Генеральной ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке, сообщил во вторник заместитель премьер-министра, глава МИД Бельгии Максим Прево.

"Бельгия признает Палестину на сессии ООН", - написал он в соцсети.

Прево сообщил о ряде санкций в отношении израильских властей и палестинской группировки ХАМАС для ликвидации гуманитарного кризиса в регионе.

Ранее Великобритания, Канада и Франция сообщили о своих планах осенью на Генассамблее ООН признать государство Палестина.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

Бельгия ООН Палестина Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поезд Ким Чен Ына прибыл в Пекин

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 900

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 900

КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве, в том числе в сфере ИИ и энергетики

Что случилось этой ночью: вторник, 2 сентября

В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

США в ближайшие дни рассмотрят все возможные способы воздействия на Россию

Экс-премьер Чехии попал в больницу после нападения на митинге

В Германии предостерегли главу ЕК от заявлений о планах по размещению войск на Украине

В Германии предостерегли главу ЕК от заявлений о планах по размещению войск на Украине
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });