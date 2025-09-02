Поиск

Ультраправые во Франции призвали к скорейшему роспуску Национального собрания

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ультраправая французская партия "Национальное объединение" настаивает на том, чтобы в случае отставки правительства роспуск нижней палаты парламента Франции прошел оперативно, сообщает во вторник телеканал BFM TV.

"Мы призываем к сверхбыстрому роспуску Национального собрания", - заявила глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен по итогам консультаций с премьером Франсуа Байру.

В свою очередь, председатель партии Жордан Барделла подчеркнул, что чем раньше пройдут парламентские выборы, тем быстрее у Франции появится новый план по бюджету.

Более 70% французов выступают за отставку правительства Байру

Он добавил, что на встрече с премьер-министром "чуда не произошло". "Эта беседа не заставит "Национальное объединение" изменить свою позицию", - сказал Барделла журналистам.

По мнению зампредседателя "Национального объединения" Себастьена Шеню, в случае роспуска нижней палаты парламента партия способна получить абсолютное большинство в 289 мест. Он отметил, что для этого потребуется поддержка союзников, в частности, Эрика Сьотти, возглавляющего партию "Союз правых за республику".

8 сентября по инициативе Байру пройдет голосование по вопросу о доверии правительству. По замыслу премьера, необходимо прояснить отношение политических сил к его экономическому курсу.

Ультраправая партия "Национальное объединение", крайне левая партия "Непокоренная Франция", Социалистическая партия, Французская коммунистическая партия и партия "зеленых" выразили намерение голосовать за отставку правительства. Если эти партии останутся при своем мнении, то их голосов будет достаточно для отставки правительства.

Ранее Байру представил план бюджета на 2026 год, предусматривающего повышение налогов и снижение расходов на 44 млрд евро, включая сокращение пенсий и социальных выплат, а также "взнос солидарности" от богатых. Для сокращения дефицита он также предложил отменить два выходных: в понедельник после Пасхи и на День Победы в Европе 8 мая.

Франция Марин Ле Пен
