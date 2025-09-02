Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возможность размещения китайских миротворцев на Украине

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Тема размещения миротворческого контингента Китая на Украине не поднималась во время общения президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Темы вообще об этом не было и разговора не было", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, поднималась ли тема китайского миротворческого контингента во время общения лидеров РФ и КНР.

Помощник президента отметил, что Путин сообщил об итогах контактов с президентом США Дональдом Трампом, в частности, о поездке в Анкоридж, а также о телефонных контактах, которые проводятся между двумя президентами и по другим направлениям.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп поддерживает идею размещения на Украине миротворцев из Китая. Газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники отмечает, что идею размещения китайских миротворцев на Украине в качестве меры обеспечения ее безопасности после завершения конфликта с Россией изначально выдвинула Москва.