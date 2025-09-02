Премьер Словакии перед встречей с Зеленским обсудил с Путиным Украину

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Конфликт на Украине стал одной из тем на встрече премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

"Президент Путин сообщил мне о встрече с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске, затем с глазу на глаз мы в основном обсуждали конфликт на Украине", - написал Фицо во вторник в соцсети.

Он отметил, что во время этой важной беседы он сделал ряд выводов, которые намерен в пятницу передать президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме того, Фицо добавил, что также имел возможность отдельно пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.