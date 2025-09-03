Поиск

Генсек НАТО ждет ясности по гарантиям безопасности для Украины в ближайшие дни

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду на то, что после встречи "коалиции желающих" в Париже появится ясность относительно гарантий безопасности, которые ряд стран мира смогут предоставить Украине после завершения конфликта.

"Я ожидаю, что завтра или вскоре после этого удастся получить ясность о том, что мы коллективно можем сделать", - заявил он в среду на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По словам Рютте, это позволит понять, что США хотели бы сделать со своей стороны в рамках гарантий безопасности.

Генсек НАТО отметил, что если пройдут двусторонние встречи РФ и Украины, особенно на уровне глав государств, то будет крайне важно заранее иметь ясность по вопросу гарантий безопасности для Киева.

Встреча ряда европейских лидеров из "коалиции желающих" и президента Украины Владимира Зеленского запланирована на 4 сентября в Париже. Участники встречи, организованной в смешанном формате - личного присутствия и по видеосвязи, "обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проводимую в последние недели", сообщал ранее BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Президент США Дональд Трамп встречу в Париже не посетит.

