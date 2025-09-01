Совещание "коалиции желающих" по украинскому урегулированию состоится 4 сентября в Париже

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Встреча ряда европейских лидеров из "коалиции желающих" и президента Украины Владимира Зеленского запланирована на 4 сентября в Париже, передает в понедельник BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Совещание пройдет под председательством президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера, сообщает телеканал.

Участники встречи, организованной в смешанном формате - личного присутствия и по видеосвязи - "обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проводимую в последние недели, и проанализируют последствия упорного отказа России от заключения мира", цитирует BFMTV сообщение президентской канцелярии.

По оценке канала, дипломатические усилия по украинскому урегулированию, ускоренные в последнее время при ведущей роли президента США Дональда Трампа, пока не привели ни к какому конкретному результату.