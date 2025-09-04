В Париже проходит встреча "коалиции желающих" по Украине

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Встреча европейских стран, готовых оказывать поддержку Украине после завершения конфликта, проходит в четверг в Париже, сообщают французские СМИ.

Ряд лидеров приехали во французскую столицу, некоторые присоединятся в формате видеоконференции. Во встрече участвует президент Украины Владимир Зеленский.

Ожидается, что главы правительств и государств обсудят вопрос будущей безопасности Украины.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала встречу чрезвычайно важной. Она написала в соцсети Х, что одна из задач коалиции - "создать мультинациональные силы для Украины, поддерживаемые США".