В Киргизии хотят обязать альпинистов получать разрешение на восхождение выше 6 тыс. метров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Киргизии предложили обязать альпинистов получать разрешение на восхождение выше 6 тыс. метров, законопроект "Об альпинизме" вынесен на общественное обсуждение.

Инициатор законопроекта, депутат Эмиль Токтошев отмечает, что в последние годы наблюдается активное развитие альпинизма и горного туризма в Киргизии, однако законодательство в этой области отсутствует, что создает правовой вакуум в вопросах безопасности, экологической ответственности и получения пермитов - разрешений на восхождение.

По словам Токтошева, государство получит возможность отслеживать маршруты альпинистов и оперативно реагировать на возможные ЧС, а поступающие средства можно будет направить на развитие горных лагерей, троп, финансирование спасательных операций и охрану природных территорий.

"Закон станет стимулом для роста интереса к республике как к уникальному региону для альпинизма, улучшения условий для местного населения, увеличения доходов республиканского и местного бюджетов, а также содействует охране природных и горных территорий", - считает Токтошев.

Законопроектом альпинистов обяжут получать страховку, покрывающую оказание медицинской помощи и эвакуацию; брать разрешение при восхождении на вершины выше 6 тыс. метров; собирать во время экспедиции все отходы жизнедеятельности в отдельные контейнеры или мешки с обязательной последующей утилизацией в специально предусмотренных местах.

В случае принятия закона, правительство Киргизии определит порядок, стоимость и список территорий, где пермит будет обязательным.

Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына 12 августа при восхождении на пик Победы в Киргизии на высоте 7,2 тыс. метров сломала ногу. Её напарник Роман Рыков оказал ей первую помощь и направился за подмогой.

На следующий день, 13 августа, два иностранных альпиниста пытались эвакуировать её, но безуспешно, они укутали её в спальный мешок и оставили на месте. При попытке спасти Наговицыну погиб итальянский альпинист.

16 августа со стороны Минобороны и МЧС Киргизии была предпринята попытка спасти российскую альпинистку, однако воздушное судно с группой спасателей попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. Пострадали члены экипажа и спасатели, которых пришлось эвакуировать на другом вертолете.

Несколько попыток группы киргизских спасателей добраться до Наговицыной пешком были приостановлены в связи со сложными погодными условиями.

Позднее военные дроны-беспилотники, использованные в поисково-спасательной операции, не обнаружили признаков жизни Наговицыной.

МВД Киргизии начало доследственную проверку, материал зарегистрирован в журнале учета информации МВД. В рамках проверки будет дана юридическая оценка туристической компании, через которую осуществлялось восхождение.

Пик Победы в Киргизии находится в Иссык-Кульской области на границе с Китаем и является самой сложной вершиной для альпинистов на постсоветском пространстве. Высота вершины составляет 7 439 метров.