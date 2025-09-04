Поиск

В Киргизии хотят обязать альпинистов получать разрешение на восхождение выше 6 тыс. метров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Киргизии предложили обязать альпинистов получать разрешение на восхождение выше 6 тыс. метров, законопроект "Об альпинизме" вынесен на общественное обсуждение.

Инициатор законопроекта, депутат Эмиль Токтошев отмечает, что в последние годы наблюдается активное развитие альпинизма и горного туризма в Киргизии, однако законодательство в этой области отсутствует, что создает правовой вакуум в вопросах безопасности, экологической ответственности и получения пермитов - разрешений на восхождение.

По словам Токтошева, государство получит возможность отслеживать маршруты альпинистов и оперативно реагировать на возможные ЧС, а поступающие средства можно будет направить на развитие горных лагерей, троп, финансирование спасательных операций и охрану природных территорий.

"Закон станет стимулом для роста интереса к республике как к уникальному региону для альпинизма, улучшения условий для местного населения, увеличения доходов республиканского и местного бюджетов, а также содействует охране природных и горных территорий", - считает Токтошев.

В РоссииВ Киргизии дроны не обнаружили признаков жизни российской альпинистки на пике ПобедыВ Киргизии дроны не обнаружили признаков жизни российской альпинистки на пике ПобедыЧитать подробнее

Законопроектом альпинистов обяжут получать страховку, покрывающую оказание медицинской помощи и эвакуацию; брать разрешение при восхождении на вершины выше 6 тыс. метров; собирать во время экспедиции все отходы жизнедеятельности в отдельные контейнеры или мешки с обязательной последующей утилизацией в специально предусмотренных местах.

В случае принятия закона, правительство Киргизии определит порядок, стоимость и список территорий, где пермит будет обязательным.

Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына 12 августа при восхождении на пик Победы в Киргизии на высоте 7,2 тыс. метров сломала ногу. Её напарник Роман Рыков оказал ей первую помощь и направился за подмогой.

На следующий день, 13 августа, два иностранных альпиниста пытались эвакуировать её, но безуспешно, они укутали её в спальный мешок и оставили на месте. При попытке спасти Наговицыну погиб итальянский альпинист.

16 августа со стороны Минобороны и МЧС Киргизии была предпринята попытка спасти российскую альпинистку, однако воздушное судно с группой спасателей попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. Пострадали члены экипажа и спасатели, которых пришлось эвакуировать на другом вертолете.

В миреВласти Киргизии заявили, что сделали все возможное для спасения российской альпинисткиЧитать подробнее

Несколько попыток группы киргизских спасателей добраться до Наговицыной пешком были приостановлены в связи со сложными погодными условиями.

Позднее военные дроны-беспилотники, использованные в поисково-спасательной операции, не обнаружили признаков жизни Наговицыной.

МВД Киргизии начало доследственную проверку, материал зарегистрирован в журнале учета информации МВД. В рамках проверки будет дана юридическая оценка туристической компании, через которую осуществлялось восхождение.

Пик Победы в Киргизии находится в Иссык-Кульской области на границе с Китаем и является самой сложной вершиной для альпинистов на постсоветском пространстве. Высота вершины составляет 7 439 метров.

Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Умер Джорджо Армани

Умер Джорджо Армани

Трамп отверг предложение по торговому соглашению с Дели из-за закупок Индией нефти РФ

Трамп отверг предложение по торговому соглашению с Дели из-за закупок Индией нефти РФ

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку

В Париже проходит встреча "коалиции желающих" по Украине

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17
Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 4 сентября

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7100 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });