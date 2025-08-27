Власти Киргизии заявили, что сделали все возможное для спасения российской альпинистки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Государственные органы Киргизии приложили все усилия для спасения застрявшей в горах Тянь-Шаня российской альпинистки Натальи Наговицыной, но эвакуировать ее не удалось, сообщил пресс-секретарь киргизского президента Аскат Алагозов.

"Для наблюдения за состоянием Натальи Наговицыной, которая получила травму и не смогла спуститься с пика Победы, были привлечены беспилотные военные летательные аппараты. С момента поступления сообщения о том, что альпинистка получила травму и не может спуститься со скалы, соответствующие государственные службы приложили все усилия для её эвакуации", - написал Алагозов на своей странице в соцсети.

По его словам, военные дроны использовались для поисков и оценки ее состояния.

"После происшествия МЧС Киргизии, а также международные спасатели и альпинисты приняли участие в спасательной операции. На место происшествия был направлен военный вертолёт, однако из-за плохих погодных условий он потерпел аварию. Несмотря на все усилия спасателей, эвакуировать альпинистку с экстремальной высоты не удалось. Доступ к Наталье Наговицыной остаётся затруднённым из-за неблагоприятных погодных условий", - отметил Алагозов.

12 августа Наговицына при восхождении на пик Победы на высоте 7,2 тыс. метров сломала ногу. Её напарник Роман Рыков оказал ей первую помощь и направился за подмогой. На следующий день, 13 августа, два иностранных альпиниста пытались эвакуировать её, но безуспешно, они укутали её в спальный мешок и оставили на месте. При попытке спасти Наговицыну погиб итальянский альпинист.

16 августа со стороны Минобороны и МЧС Киргизии была предпринята попытка спасти российскую альпинистку, однако воздушное судно с группой спасателей попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. Пострадали члены экипажа и спасатели, которых пришлось эвакуировать на другом вертолете.

Несколько попыток группы киргизских спасателей добраться до Наговицыной пешком были приостановлены в связи со сложными погодными условиями.

В среду военные дроны-беспилотники, использованные в поисково-спасательной операции, не обнаружили признаков жизни Наговицыной.

МВД Киргизии начало доследственную проверку, материал зарегистрирован в журнале учета информации ведомства. В рамках проверки будет дана юридическая оценка туристической компании, через которую осуществлялось восхождение.

Пик Победы в Киргизии находится в Иссык-Кульской области на границе с Китаем и является самой сложной вершиной для альпинистов на постсоветском пространстве. Высота вершины составляет 7 439 метров.