В "коалиции желающих" не будут разглашать, какие силы готовы выделить для Киева

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Страны "коалиции желающих" имеют представление о том, какие именно силы будут готовы выделить для предоставления гарантий безопасности Украине, однако не считают нужным сообщать эти данные публично, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Нет необходимости сообщать детали, так как мы не хотим, чтобы детали наших планов стали всем известны", - сказал он на пресс-конференции в Елисейском дворце. В частности, по словам Макрона, участники коалиции опасаются, что данные об их планах попадут к России.

При этом президент Франции подчеркнул, что на уровне генштабов стран проработаны конкретные варианты предоставление гарантий безопасности Украине.

Наконец, Макрон выразил уверенность, что США будут в какой-то форме участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине. "Нет сомнений в том, что США будут участвовать в гарантиях", - сказал он.