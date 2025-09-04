Поиск

В "коалиции желающих" не будут разглашать, какие силы готовы выделить для Киева

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Страны "коалиции желающих" имеют представление о том, какие именно силы будут готовы выделить для предоставления гарантий безопасности Украине, однако не считают нужным сообщать эти данные публично, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон ожидает, что США скоро определятся с участием в гарантиях безопасности Украине

"Нет необходимости сообщать детали, так как мы не хотим, чтобы детали наших планов стали всем известны", - сказал он на пресс-конференции в Елисейском дворце. В частности, по словам Макрона, участники коалиции опасаются, что данные об их планах попадут к России.

При этом президент Франции подчеркнул, что на уровне генштабов стран проработаны конкретные варианты предоставление гарантий безопасности Украине.

Наконец, Макрон выразил уверенность, что США будут в какой-то форме участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине. "Нет сомнений в том, что США будут участвовать в гарантиях", - сказал он.

Франция Эммануэль Макрон Украина США
