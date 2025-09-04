Туск заявил, что Польша не отправит войска на Украину даже после окончания конфликта

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Польша не отправит своих военнослужащих на Украину даже после окончания конфликта, заявил журналистам в четверг польский премьер-министр Дональд Туск по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

"Мы уже неоднократно подчеркивали, что не предусматриваем отправку войск на Украину, даже после окончания войны", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

"Однако мы отвечаем за логистику. Польша - крупнейший хаб, место, где организуется помощь Украине, и это задача достаточной, если не сказать, исключительной важности", - подчеркнул он.

По словам главы польского правительства, "все принимают такую форму польского присутствия в оказании помощи Украине".