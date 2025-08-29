Поиск

Польша готова стать базой для миротворцев на Украине

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Польша станет базой для миротворческих войск, дислоцированных на Украине, организует логистику и предоставит аэродромы для самолетов, заявил замминистра национальной обороны Польши Павел Залевский после встречи министров обороны ЕС в Копенгагене. Об этом сообщают польские СМИ.

"Министры обороны стран ЕС обсудили гарантии безопасности, которые их страны могли бы предоставить Украине для поддержания режима прекращения огня или мира... Гарантии, подготовленные в рамках "коалиции желающих", предполагают присутствие европейских войск на Украине и операцию по защите украинского неба, что станет возможным после окончания боевых действий", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что Польша "по-прежнему намерена не отправлять войска на Украину и не участвовать в наземной операции". Вместе с тем, по его словам, Польша "будет играть ключевую роль в этой операции, поскольку создаст возможности для создания баз и поддержки подразделений, которые будут находиться на территории Украины, организует логистику этих подразделений, а также предоставит аэродромы для самолетов, которые будут защищать украинское небо".

"Без того, что предлагает Польша, не будет никаких гарантий безопасности, поэтому предложение Польши является абсолютным ключом к обеспечению реализации гарантий безопасности", - добавил Залевский.

