Власти Индии заявили, что продолжат закупки российской нефти

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Индия будет принимать решения о закупках нефти исходя из своих потребностей, заявила в пятницу министр финансов страны Нирмала Ситхараман.

"Индия продолжит покупать российскую нефть. Мы сами решаем, что покупать для удовлетворения нашего спроса. И сами решаем, у кого покупать нефть", - приводит издание The Economic Times слова министра.

Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти. В прошлом месяце Вашингтон ввел дополнительные пошлины в 25% на импорт в США индийской продукции в связи с продолжающимися закупками Индией нефти из РФ. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются Штатами пошлиной в размере 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра американской администрацией торговых соглашений со странами мира.

МИД Индии ранее заявлял, что действия США являются "несправедливыми, необоснованными и неразумными".