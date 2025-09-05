ФАО прогнозирует рекордный мировой сбор зерна в 2025/26 сельхозгоду

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) повысила прогноз мирового сбора зерна в 2025/26 сельхогоду (июль-июнь) до рекордных 2 млрд 961 млн тонн. Это на 35,6 млн тонн больше, чем прогнозировалось в июле, и на 3,5% превышает урожай прошлого сезона, сообщается в обзоре ФАО.

Рост прогноза связан с улучшением видов на урожай фуражных зерновых. "Согласно скорректированному в сторону повышения прогнозу, производство фуражных зерновых в мире достигнет 1 млрд 601 млн тонн, что на 36,1 млн тонн больше по сравнению с июльским прогнозом и на 88,6 млн тонн (на 5,9%) выше уровня прошлого сельхозгода", - говорится в обзоре.

Такая корректировка объясняется, в первую очередь, значительным увеличением производства кукурузы в США. Кроме того, прогнозы сбора кукурузы были повышены в Бразилии и Мексике. При этом оценки урожая в ЕС были снижены из-за засушливой погоды.

По прогнозу ФАО, мировое производство пшеницы составит 804,9 млн тонн, что незначительно ниже, чем ожидалось в июле, но почти на 6,9 млн тонн превышает показатель прошлого года. "Пересмотр в сторону понижения в основном связан с ухудшением видов на урожай в Китае из-за неблагоприятных погодных условий и более значительным, чем ожидалось ранее, сокращением посевных площадей в Аргентине, - говорится в обзоре. - При этом прогноз по производству пшеницы в ЕС был скорректирован в сторону повышения, что позволило отчасти нивелировать сокращение в других странах".