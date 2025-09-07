Два снаряда были выпущены со стороны сектора Газа по Израилю

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Два снаряда были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, один из них был перехвачен, сообщает в воскресенья Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Вслед за сиренами, которые прозвучали недавно в районе Нетивота и в населенных пунктах рядом с сектором Газа, были обнаружены два снаряда, пересекшие границу из центральной части сектора Газа на территорию Израиля, - говорится в сообщении в telegram-канале ЦАХАЛ.

В нем отмечается, что один снаряд был перехвачен, второй "упал в открытой местности".

В настоящее время Израиль готовится к проведению операции по установлению контроля над городом Газа, в стране объявлена мобилизация резервистов. Об утверждении этих планов 8 августа сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.