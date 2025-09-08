Поиск

Евросоюз осудил теракт в Иерусалиме

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз призывает прекратить насилие в израильско-палестинских отношениях и осуждает нападение на гражданских лиц в Иерусалиме, заявил на брифинге Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы осуждаем эту атаку, как мы осуждаем всё, что влечет потери человеческих жизней. Такое насилие должно прекратиться, мы призываем к деэскалации. И это событие показывает, до какой степени важно прекращение огня", - сказал он.

"Гражданские лица, как с израильской, так и палестинской стороны страдали слишком долго, и настало время положить конец этому порочному кругу насилия", - добавил аль-Ануни.

Утром в Иерусалиме двое молодых палестинцев зашли в автобус на остановке и открыли стрельбу по людям. Четыре человека погибли на месте, еще двое умерли в больницах, ранен 21 человек. Стрелявших убили люди, находившиеся на остановке.

