Протесты в Стамбуле не повлияли на отдых российских туристов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вспыхнувшие ночью в Стамбуле протесты оппозиции не повлияли на отдых российских туристов в городе, спада спроса на направление нет, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Ситуация в Стамбуле не влияет на отдых, возможно будут введены ограничения доступа в отдельные районы города, но на данный момент масштабных запретов нет. Отмен бронирований, возвратов или спада спроса не наблюдается. Туроператорам на данный момент таких заявок не поступало", - сказали в объединении.

Как напомнили в РСТ, Турция - самое популярное выездное направление у российских туристов. В 2024 году турпоток из РФ составил более 6,7 млн.

В ночь на понедельник у здания стамбульского филиала оппозиционной Народно-республиканской партии начались стычки между оппозиционерами и полицией. Власти Стамбула ввели запрет до 11 сентября на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных. На фоне протестов в Турции ограничена работа нескольких популярных социальных сетей, включая X.