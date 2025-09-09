Поиск

Каллас посетовала на разобщенность стран ЕС в контексте ближневосточного урегулирования

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз помог Палестине больше, чем любой другой международный донор, однако гуманитарная катастрофа в Газе стала испытанием для Европы из-за разобщенности членов Евросоюза, заявила в Европарламенте глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Наши варианты дальнейших действий ясны и остаются на повестке дня. Однако государства-члены расходятся во мнениях о том, как заставить израильское правительство изменить курс. Именно поэтому несколько государств-членов уже приняли национальные меры в ответ на действия израильского правительства. Но мы не можем действовать как союз, пока государства-члены не придут к единому мнению о том, что делать", - сказала она.

Она привела в пример предложение Еврокомиссии в качестве санкции приостановить для Израиля работу некоторых подразделений рамочной европейской научной программы "Горизонт", но это предложение не получило до сих пор необходимой поддержки среди членов ЕС, хотя для него не требуется единогласие всех 27 стран союза, а достаточно квалифицированного большинства.

Еще сложнее обстоит дело с решениями, требующими консенсуса.

"И даже несмотря на то, что мы предложили меры, требующие квалифицированного большинства, у нас его нет, поэтому работайте с вашими государствами-членами", - призвала евродепутатов высокий представитель ЕС по иностранным делам в ответ на критику парламентариев о неэффективности действий Брюсселя в контексте ближневосточного конфликта.

"Сейчас не время указывать пальцем, а время объединяться для поиска решений", - заявила Каллас.

