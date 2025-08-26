Поиск

Главы МИД стран ЕС обсудят на неформальной встрече меры давления на Израиль

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Усиление давления на Израиль для прекращения войны в секторе Газа будет одной из тем при обсуждении 29-30 августа ситуации в палестинском анклаве на неформальном Совете ЕС по иностранным делам (Гимнихе) в Копенгагене.

Об этом заявил Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, на брифинге в Брюсселе во вторник.

"Все варианты на столе, и они будут обсуждаться министрами иностранных дел на Гимнихе", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, какая реакция ЕС ожидается на встрече в Копенгагене на последние события в Газе.

Его внимание обратили на то, что во вторник 206 бывших послов государств-членов Евросоюза направили в преддверии Гимниха письмо в Еврокомиссию, в котором выразили разочарование отсутствием мер давления ЕС на Израиль, способных содействовать прекращению войны.

"Мы были очень активны в июле и августе, и это направление работы, которой мы продолжаем заниматься, чтобы оказывать давление на Израиль с целью добиться конкретного улучшения на местах, потому что важно спасать жизни, предоставлять необходимую помощь", - продолжил аль-Ануни.

Он отметил, что страдания населения в секторе достигли "невообразимого уровня". "Это недопустимо, в Газе царит голод. Мы должны бороться с голодом. Мы должны добиваться того, чтобы гуманитарная помощь никогда не использовалась как политическое оружие", - добавил представитель Каллас.

В миреЦАХАЛ обещает расследовать обстоятельств удара по больнице в ГазеЧитать подробнее

По его словам, с этой целью Брюссель поддерживает регулярные контакты с израильскими властями.

Пресс-секретарь также отреагировал на удар 25 августа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больнице "Насер" в Хан-Юнисе, от которого погибли не менее 20 гражданских лиц, включая пятерых журналистов. Он назвал эту атаку недопустимой, подчеркнув, что этому "циклу насилия" пора положить конец, а журналисты должны быть защищены в соответствии с международным правом. Аль-Ануни отметил, что ЕС требует расследования этого удара ЦАХАЛ.

В ответ на вопрос о возможных санкциях ЕС против Израиля он напомнил, что это находится в компетенции государств-членов Евросоюза, и для такой меры требуется единогласное решение всех 27 стран союза.

Израиль ЕС
