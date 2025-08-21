ЕС призывает Израиль отказаться от территориальных изменений в секторе Газа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ЕС с самого начала подготовки израильской операции по захвату города Газа отрицательно реагировал на этот план и призывал Израиль отказаться от него, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"Мы реагировали на план Биньямина Нетаньяху. Мы всегда заявляли о необходимости отказаться от всех территориальных или демографических изменений в секторе Газа", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"И в отношении ХАМАС у нас также очень ясная позиция: он не должен играть роль в сфере безопасности Газы в будущем (палестинском) правительстве", - добавила Хиппер.

Представитель Каллас отвечала на вопрос об отношении ЕС к развитию ситуации в секторе Газа и о действиях Евросоюза в связи с положением в палестинском анклаве.

Главной проблемой она назвала прекращение огня. "Ситуация ужасная, катастрофическая. Этому должен быть положен конец. И что еще важно: мы требуем освободить всех заложников", - продолжила Хиппер.

Она также отметила, что ЕС заявлял о том, что решение израильского правительства возобновить масштабный проект строительства поселений на Западном берегу реки Иордан создает риск для планов сосуществования двух государств и противоречит международному праву. Евросоюз призывает отказаться от этого решения.

"Все наши меры и все заявления, конечно, в первую очередь направлены на доставку гуманитарной помощи. Для этого сделано многое, мы добились прогресса на местах, но еще предстоит немалая работа", - сказала пресс-секретарь Каллас.

Ранее в четверг сообщалось, что израильская армия приступила к выполнению первых этапов своего плана по взятию под полный контроль города Газа.