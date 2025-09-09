Поиск

Президенты Польши и Финляндии договорились активизировать сотрудничество в рамках НАТО

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Варшава и Хельсинки активизируют сотрудничество в области безопасности и обороны в соответствии с целями НАТО, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с президентом Польши Каролем Навроцким в финской столице. Об этом сообщают польские СМИ.

"Тесное сотрудничество между Польшей и Финляндией обусловлено, помимо прочего, географическим положением обеих стран и их отношениями с Россией. Балтийское море и наше положение как стран на восточном фланге Европейского союза и НАТО - это то, что нас объединяет", - сказал Стубб.

Он подчеркнул, что обе страны в последние годы вложили значительные средства в оборону.

"Мы договорились и дальше укреплять наш диалог и активизировать наше сотрудничество в области безопасности и обороны, а также инвестиций в оборону в соответствии с целями НАТО", - подчеркнул президент Финляндии.

Навроцкий отметил, что "Финляндия имеет лучшую в Европе систему гражданской обороны, и Польша может последовать примеру Хельсинки и извлечь из этого уроки".

Он также подчеркнул, что "регион Балтийского моря и его отношения с Финляндией очень важны для Польши".

