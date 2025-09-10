Поиск

Пашинян ждет укрепления отношений Армении с Россией и Ираном

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтонские соглашения, подписанные Арменией и Азербайджаном, дают возможность углубить отношения Армении как с Россией, так и с Ираном, заявил на правительственном часе в парламенте премьер-министр Никол Пашинян.

"Я говорил об этом и в телефонном разговоре, и во время встречи с президентом России, и во время встречи с президентом Ирана", - сказал он.

Он напомнил, что Армения является независимым государством уже 34 года, и важно понимать - партнерство - это не "брак", а дружба, и если "много друзей, то вы нормальный человек"

По его словам, Армения долгое время воспринимала стратегическое партнерство как "брак", заключаемый только с одним субъектом.

"На самом деле международные отношения существуют для того, чтобы у государства было как можно больше партнеров", - отметил премьер-министр Армении.

Армения и Азербайджан 8 августа в Вашингтоне парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.

Соглашением стороны признают суверенитет и территориальную целостность друг друга, воздерживаются от применения силы, от вмешательства во внутренние дела, обязуются не размещать вооруженные силы третьих сторон вдоль общей границы, могут заключать соглашения в сфере экономического сотрудничества, должны отозвать все межгосударственные иски.

Кроме того, в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой, в том числе, отмечается, что Армения будет работать с США совместно с некоторыми третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) на территории Армении.

Ранее Пашинян заявлял, что армяно-американская компания в рамках TRIPP будет осуществлять управление бизнесом, а не контролировать дорогу в 42 км на юге Армении, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что в рамках проекта TRIPP планируется регистрация в Армении компании, акции которой будут разделены между Арменией и США.

