Трамп написал "приехали" в соцсети, комментируя сообщения о дронах РФ в Польше

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о российских дронах, якобы попавших на территорию Польши, написал в соцсети: "Приехали".

"Что за история с российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши? Приехали!" - написал он в среду в соцсети Truth Social.

Других комментариев президент США не сделал.

Оперативное командование вооруженных сил Польши ранее сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".