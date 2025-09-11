Поиск

В США назвали отказ от нефти РФ условием для урегулирования спора о пошлинах для Индии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Спорные торговые вопросы между США и Индией удастся урегулировать, если Индия откажется от закупок российской нефти, заявил CNBC американский министр торговли Говард Латник.

"Индии следует открыть свой рынок, прекратить закупки российской нефти", - сказал он.

По его мнению, "с Индией удастся урегулировать вопросы, когда они прекратят покупать российскую нефть".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшие недели провести разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Отношения США с Индией испортились в связи с торговой политикой. 27 августа вступила в силу 25-процентная пошлина на товары из Индии, введенная Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра Белым домом торговых соглашений со странами мира.

В МИД Индии ранее называли решения США "несправедливыми, необоснованными и неразумными". Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман отмечала, что Индия продолжит покупать российскую нефть, так как она соответствует потребностям Дели.

