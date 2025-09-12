Великобритания выделит Украине 142 млн фунтов стерлингов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - МИД Великобритании анонсировал выделение Украине финансовой помощи в размере 142 млн фунтов стерлингов ($193 млн).

"100 млн фунтов стерлингов ($136 млн) покроют расходы на восстановление систем водоснабжения и отопления, еще 42 млн ($57 млн) - на ремонт электросетей и создание защиты энергетической инфраструктуры", - говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе британского правительства в преддверии визита министра иностранных дел Иветт Купер в Киев.

Также сообщается, что в ходе поездки Купер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Юлией Свириденко и главой МИД Андреем Сибигой. Отмечается, что на переговорах с коллегой министр обсудит "общие приоритеты работы в рамках стратегического диалога Украины и Великобритании".

Ранее в пятницу сообщалось, что поездка на Украину станет первым зарубежным визитом Купер, которая была назначена на пост главы МИД на прошлой неделе.