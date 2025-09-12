Трамп допустил санкции против российских банков и повышение пошлин

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - США могут ввести санкции против российских банков и торговые пошлины, заявил Fox New американский президент Дональд Трамп.

"Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и (торговым) тарифам", - сказал он.

Он напомнил, что ранее ввел повышенные торговые пошлины в отношении Индии. "Но Индия была нашим крупнейшим партнером", - подчеркнул президент США.

В этом же интервью он сказал, что не знает, готова ли Россия сейчас к урегулированию украинского кризиса, и отметил, что его терпение в отношении России иссякает.