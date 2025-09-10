WSJ не ждет в 19-м пакете санкций ЕС нового ограничения закупок нефти и газа у России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций вряд ли продолжит ограничивать закупки нефти и газа у России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, ЕС, как ожидается, из-за политической деликатности вопроса не пойдет на меры, которые еще больше ограничат закупки нефти или газа.

Однако обсуждается внесение в санкционные списки иностранных компаний, в том числе из КНР, которые по версии ЕС оказывают помощь России. Дискуссии о содержании санкционного пакета продолжаются, и пока неясно, на каком варианте остановится ЕС.

Кроме того, два европейских чиновника заявили газете, что президент США Дональд Трамп попросил ЕС ввести повышенные тарифы на некоторые товары КНР и Индии с целью усилить давление на Россию. Такую идею Трамп озвучил, когда подключался к совещанию представителей США и ЕС в Вашингтоне, посвященному санкциям. Однако неясно, как европейская сторона отреагировала на такое предложение, отмечает WSJ.

В Белом доме эту информацию комментировать не стали.