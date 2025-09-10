Поиск

WSJ не ждет в 19-м пакете санкций ЕС нового ограничения закупок нефти и газа у России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций вряд ли продолжит ограничивать закупки нефти и газа у России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, ЕС, как ожидается, из-за политической деликатности вопроса не пойдет на меры, которые еще больше ограничат закупки нефти или газа.

Однако обсуждается внесение в санкционные списки иностранных компаний, в том числе из КНР, которые по версии ЕС оказывают помощь России. Дискуссии о содержании санкционного пакета продолжаются, и пока неясно, на каком варианте остановится ЕС.

Кроме того, два европейских чиновника заявили газете, что президент США Дональд Трамп попросил ЕС ввести повышенные тарифы на некоторые товары КНР и Индии с целью усилить давление на Россию. Такую идею Трамп озвучил, когда подключался к совещанию представителей США и ЕС в Вашингтоне, посвященному санкциям. Однако неясно, как европейская сторона отреагировала на такое предложение, отмечает WSJ.

В Белом доме эту информацию комментировать не стали.

Дональд Трамп США КНР Индия Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Катар изучит возможность привлечения Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе

Катар изучит возможность привлечения Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе

Российского дипломата вызвали в МИД Польши из-за дронов

МВД Польши сообщило об обнаружении обломков семи беспилотников и ракеты

Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

НАТО консультирует Польшу по поводу инцидента с беспилотниками

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Польша направляет военную технику к белорусской границе

Белоруссия обменялась с Польшей информацией о нарушивших границу беспилотниках

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные полагают, что город Газа покинули около 150 тыс. жителей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });