В Польше отрицают планы направить военных на Украину учиться сбивать БПЛА

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Польши опровергло заявление премьер-министра Дональда Туска о том, что польские военнослужащие будут направлены на Украину для обучения борьбе с беспилотниками.

"В связи с запросами относительно места проведения запланированных тренировок по дронам и сотрудничества между экспертами из Польши и Украины, сообщаем, что в настоящее время специалисты обеих стран ведут активные переговоры о более глубоком сотрудничестве в области дронов и систем противодействия им. Все эти мероприятия пройдут в Польше", - говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил польских военных на Украину, "чтобы поучиться там сбиванию дронов", и что он "с удовольствием принял предложение Зеленского".