В МИД Турции заявили, что Азербайджан и Армения подпишут договор в 2026 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан и Армения подпишут мирный договор, как ожидается, в первом полугодии 2026 года, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Как только будет подписано окончательное соглашение между Арменией и Азербайджаном, мы (Турция - ИФ) быстро нормализуем отношения с Арменией", - приводит слова Фидана агентство Anadolu.

Он добавил, что окончательное подписание документа ожидается в первой половине следующего года.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Армения 13 марта 2025 года заявили о завершении переговоров по согласованию текста мирного договора. Главы МИД двух стран парафировали документ 8 августа в Вашингтоне.

