Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипотношения

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Власти Армении готовы готов открыть границы с Турцией и установить дипломатические отношения, заявил журналистам вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.

"Я не вижу причин, по которым Турция должна затягивать открытие границы с Арменией. С армянской стороны нет никаких проблем с задержкой, мы готовы к открытию границ и установлению дипломатических отношений уже завтра", - сказал он.

Он напомнил, что Армения недавно установила дипломатические отношения с Пакистаном. "Это было очень значимым событием. Надеюсь, что мы сделаем аналогичный шаг и в отношении Турции", - сказал Рубинян.

Раннее МИД Армении заявил, что запланирована встреча спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоялась в Москве 14 января 2022 года. 1 июля 2022 года Рубинян и Кылыч на встрече в Вене договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств и начать прямые грузоперевозки по воздуху между Арменией и Турцией.