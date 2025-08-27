Поиск

Алиев назвал парафирование мирного договора гарантией мира для Армении

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что парафирование мирного договора в Вашингтоне является для Армении гарантией мира и стабильного развития. Он сказал это телеканалу "Аль-Арабийя".

"Думаю, что произошедшее в Вашингтоне 8 августа фактически является концом противостояния и выходом из тупиковой ситуации. Мы долгое время воевали с Арменией. (...) Почти пять лет назад, в ходе 44-дневной войны Азербайджан восстановил справедливость, международное право и собственное достоинство, вернув свои земли. После этого в процессе возник определенный вакуум, поскольку тогда посредники не знали, что им делать дальше. И вновь именно Азербайджан предложил запустить мирный процесс с Арменией. Повторюсь, именно мы инициировали формат переговоров. Мы же представили и проект мирного соглашения. По сути, парафированный в Вашингтоне 8 августа документ основан на азербайджанской версии видения урегулирования межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

По его словам, переговоры длились несколько лет и завершились в Вашингтоне при активной поддержке президента США Дональда Трампа и его команды. "Считаю, что это действительно конец конфликта, конец войны. Формально мирное соглашение не было подписано по одной конкретной причине: в конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что в Баку понимают, что Армения внесет соответствующую поправку в свою Конституцию. "И как только эта конституционная поправка будет внесена, как только территориальные претензии к Азербайджану будут изъяты, будет подписано официальное мирное соглашение. Но сам факт парафирования этого документа Азербайджаном и Арменией в Белом доме в присутствии президента Трампа уже означает конец войны, длившейся с перерывами более тридцати лет. Это открывает совершенно новые возможности для региона Южного Кавказа и для более широкого региона Центральной Азии и Ближнего Востока", - отметил он.

По его мнению, важность подписанного в Вашингтоне документа заключается в том, что обе стороны признают территориальную целостность друг друга и будут планировать свое будущее взаимодействие на основе этого фундаментального принципа международного права. "Поэтому, если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же с их территориальной целостностью. И кто выиграет, а кто проиграет в этом случае? Думаю, это риторический вопрос. Считаю, что любое будущее правительство Армении проявит достаточно мудрости и использует разумный подход, чтобы не усомниться в наших договоренностях, достигнутых в Вашингтоне. И снова: это - соглашение между двумя государствами. Это не соглашение между мной и Пашиняном", - добавил президент Азербайджана.

