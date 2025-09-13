Ким Чен Ын планирует обеспечить параллельное развитие как ядерного, так и обычного вооружения

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что на предстоящем IX съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) будет поставлена задача одновременного развития в стране как ядерных, так и обычных вооружений.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что в области оборонительного строительства на предстоящем IX съезде партии будет выдвинута политика параллельного развития ядерных и обычных вооруженных сил", говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи о посещении северокорейским лидером НИИ электронных вооружений Академии национальной обороны.

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что академия и впредь будет оставаться знаменосцем в модернизации обычных вооруженных сил в поддержку линии партии на строительство могучей армии".

Съезды ТПК созываются каждые пять лет, VIII съезд состоялся в 2021 году. На нем была поставлена задача дальнейшего укрепления ядерного статуса страны и неуклонного совершенствования и наращивания ядерных вооружений и средств доставки.

В решениях съезда отмечалось, что в стране ведется разработка новых систем вооружений: ядерного тактического и гиперзвукового оружия, атомных подводных лодок, сверхточных баллистических ракет дальнего радиуса действия, крылатых ракет, разведывательных спутников.