Минск призвал ООН и ЕС дать оценку закрытию Польшей границы с Белоруссией

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии призвали ООН и Европейский союз дать оценку закрытию Польшей границы с Белоруссией, которая способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

"Подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе, создавая риски для стабильности и предсказуемости в международных отношениях. Руководство ООН и Европейского союза должны дать принципиальную оценку таким действиям", - заявил временный поверенный в делах Белоруссии при Организации Объединенных Наций Артем Тозик на заседании Совбеза ООН. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.

"Остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение, парализован транзит, прекращено движение людей. Не эта ли ситуация создает реальные угрозы стабильности в регионе? Решение польских властей о закрытии границы с Беларусью является примером безосновательных, антинародных шагов, направленных против простых граждан как Беларуси, так и Польши, а также иностранных граждан", - сказал Тозик.

Представитель Белоруссии призвал Совет Безопасности ООН отреагировать на эти действия должным образом. "Вместо дестабилизирующей риторики и поведения призываем все стороны вернуться в русло конструктивного взаимодействия и диалога", - сказал Тозик.

Как сообщалось, руководство Польши приняло решение полностью закрыть границу с Белоруссией в связи с проведением белорусско-российских учений "Запад-2025" "по соображениям национальной безопасности". Пункты пропуска закрылись в полночь 12 сентября. Дата их открытия польской стороной не сообщалась. Совместное белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2025" проходит на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

До этого на границе Польши с Белоруссией оставались открытыми только два пункта пропуска: Кукурыки (Козловичи на белорусской стороне), через который едут грузовики, и Тересполь (Брест на белорусской стороне), работающий на пропуск легкового транспорта и пассажирских автобусов. Пассажирское железнодорожное сообщение между Белоруссией и странами ЕС, включая Польшу, приостановлено с 2020 года, грузовое при этом продолжалось.