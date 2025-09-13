Поиск

Высшая степень готовности сил ПВО Польши отменена

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Польше силы противовоздушной обороны, авиация страны и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило в субботу Оперативное командование польских вооруженных сил.

"Польские и союзные ВВС прекратили полеты в нашем воздушном пространстве. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки возобновили работу в штатном режиме", - говорится в сообщении в официальных соцсетях командования.

"Войско Польское непрерывно следит за ситуацией на Украине и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - добавили там.

Ранее Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в связи с угрозой ударов БПЛА в приграничных с Польшей районах Украины в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация Польши и НАТО, польские силы ПВО и радиолокационная разведка приведены в высшую степень готовности.

Польша НАТО
