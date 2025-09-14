Глава МИД Ирана отправился в Доху на встречу министров иностранных дел стран ОИС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в воскресенье утром отбыл в Доху для участия в экстренной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), созванной по просьбе Катара, сообщает иранское агентство Mehr.

Встреча "будет посвящена военной агрессии израильского режима против Катара", а также должна "подготовить почву для исламско-арабского саммита, запланированного на понедельник", говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Иран на встрече лидеров будет представлять президент Масуд Пезешкиан.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства движения ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын главного переговорщика движения Халиля аль-Хайи.