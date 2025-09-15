Поиск

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз последовательно продолжает свою политику отказа от закупок российских нефти и газа с февраля 2022 года, следуя четкому графику, заявили в Еврокомиссии.

"У нас есть очень четкая дорожная карта. Есть также очень ясное законодательное предложение для продолжения отказа от этих закупок, потому что еще остается российский газ, который закупается и импортируется в Евросоюз. Мы постепенно идем к полному запрету", - сказала на брифинге пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"Мы очень активно действуем в этом плане", - добавила она, отметив, что соответствующая "дорожная карта" определяет темп, в котором будут прекращаться закупки российских энергоресурсов.

Так она прокомментировала сообщение о том, что президент США Дональд Трамп потребовал от европейцев более резкого отказа от закупок российской нефти, чем это ожидается в предстоящем 19-м пакете санкций против России.

Другой представитель ЕК, Анна-Кайса Итконен, отвечая на дополнительный вопрос, напомнила, что в полномочия Еврокомиссии входит выдвижение законодательных предложений, и такое предложение по отказу от российских газа и нефти было сделано в июне с ясным указанием сроков. Теперь вопрос надлежит решать законодателям - Совету ЕС и Европарламенту.

"Это не начало отказа от российских нефти и газа, этот процесс идет с 2022 года", - сказала Итконен.

По ее словам, этот процесс хорошо управляется, и у государств-членов нет проблем с энергетической безопасностью. Действия ЕС были тщательно проработаны, чтобы не нарушать нормального функционирования рынка и чтобы прекращение импорта было упорядоченным без вредных последствий для государств-членов.

Как писала The New York Post, Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их прекратить закупать нефть у России.

"Президент Трамп подчеркнул, что Европе необходимо прекратить закупки российской нефти, которые спонсируют войну, так как Россия получает от продажи нефти в Европу 1,1 трлн евро в год", - сообщило издание со ссылкой на представителя Белого дома.

Дональд Трамп США Еврокомиссия Евросоюз Паула Пинью Анна-Кайса Итконен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский МИД вызвал посла РФ в связи с сообщениями о дронах в Польше и Румынии

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

Fitch снизило рейтинг Франции до "A+" со стабильным прогнозом

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Цена нефти Brent подросла до $67,35 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 сентября

Первый международный форум по линии Совбеза РФ состоится весной 2026 года

Шойгу назвал грубым нарушением международного права удар Израиля по столице Катара

Шойгу назвал грубым нарушением международного права удар Израиля по столице Катара

Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Делегации США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросам

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7165 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });