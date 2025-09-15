В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз последовательно продолжает свою политику отказа от закупок российских нефти и газа с февраля 2022 года, следуя четкому графику, заявили в Еврокомиссии.

"У нас есть очень четкая дорожная карта. Есть также очень ясное законодательное предложение для продолжения отказа от этих закупок, потому что еще остается российский газ, который закупается и импортируется в Евросоюз. Мы постепенно идем к полному запрету", - сказала на брифинге пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"Мы очень активно действуем в этом плане", - добавила она, отметив, что соответствующая "дорожная карта" определяет темп, в котором будут прекращаться закупки российских энергоресурсов.

Так она прокомментировала сообщение о том, что президент США Дональд Трамп потребовал от европейцев более резкого отказа от закупок российской нефти, чем это ожидается в предстоящем 19-м пакете санкций против России.

Другой представитель ЕК, Анна-Кайса Итконен, отвечая на дополнительный вопрос, напомнила, что в полномочия Еврокомиссии входит выдвижение законодательных предложений, и такое предложение по отказу от российских газа и нефти было сделано в июне с ясным указанием сроков. Теперь вопрос надлежит решать законодателям - Совету ЕС и Европарламенту.

"Это не начало отказа от российских нефти и газа, этот процесс идет с 2022 года", - сказала Итконен.

По ее словам, этот процесс хорошо управляется, и у государств-членов нет проблем с энергетической безопасностью. Действия ЕС были тщательно проработаны, чтобы не нарушать нормального функционирования рынка и чтобы прекращение импорта было упорядоченным без вредных последствий для государств-членов.

Как писала The New York Post, Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их прекратить закупать нефть у России.

"Президент Трамп подчеркнул, что Европе необходимо прекратить закупки российской нефти, которые спонсируют войну, так как Россия получает от продажи нефти в Европу 1,1 трлн евро в год", - сообщило издание со ссылкой на представителя Белого дома.