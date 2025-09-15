Нетаньяху обвинил Катар и Китай в попытке блокады Израиля

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Китай и Катар в проведении антиизраильской кампании, нацеленной на подрыв поддержки его страны со стороны союзников.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар возглавляют кампанию в западных СМИ, направленную на "осаду" Израиля путем подрыва поддержки со стороны его союзников", - сообщает в понедельник The Times of Israel.

Нетаньяху выступил перед делегацией из 250 американских законодателей в МИД Израиля.

По мнению израильского премьера, его страна имеет дело с "попыткой подорвать поддержку" союзников Израиля со стороны Катара и Китая.

"Во-первых - это Китай, во-вторых - Катар. Они организуют атаку на Израиль... через социальные сети западного мира и США. Мы должны противостоять этому, и мы противостоим своими методами", - отметил Нетаньяху.

По его словам, "это попытка осады - не столько изоляции, сколько именно осады Израиля, организованная теми же силами, которые поддерживали Иран", - считает Нетаньяху.