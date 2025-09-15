Поиск

ЕС утроит бюджет на безопасность границ, Хельсинки получит 1,6 млрд евро

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз утроит бюджет на безопасность границ, что означает выделение Финляндии 1,6 млрд евро, заявил европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

"В следующем бюджете ЕС мы утроим деньги на безопасность границ. Для Финляндии это означает 1,6 млрд евро", - передаёт пордал Yle слова Бруннер. Он посетил Финляндию по приглашению министра внутренних дел страны Мари Рантанен.

В миреЕвросоюз с 12 октября вводит усиленный контроль над внешними границамиЧитать подробнее

Еврокомиссар также заявил, что Россия на границе между Белоруссией и Польшей якобы пыталась использовать большое количество мигрантов в рамках гибридной операции. "В Финляндии такого, когда граница была полностью закрыта, не произошло", - сказал Бруннер.

Он высоко оценил деятельность Финляндии по возвращению незаконных мигрантов. "Финляндия является одной из самых эффективных в ЕС в возвращении людей, получивших отрицательное решение о предоставлении убежища" - сказал еврокомиссар. Он отметил, что только один из пяти человек, не имеющих права на пребывание в ЕС, в сегодня возвращается в страну происхождения.

В миреЕвропарламент разрешил Финляндии закрыть границу с РоссиейЕвропарламент разрешил Финляндии закрыть границу с РоссиейЧитать подробнее

"Те, кто не был возвращён, смогут свободно перемещаться между государствами-членами с помощью этой системы. Это неприемлемо. Вот почему в ЕС был предложен новый общеевропейский подход к возвращению для решения проблем миграции", - добавил Бруннер.

В свою очередь, Рантанен сообщила, что "иммиграция как гибридная угроза всё ещё существует, поэтому пограничные пункты пропуска (с Россией - ИФ) до сих пор закрыты".

Она отметила также, что "Страны на границе с Россией защищают всю Европу, а наша восточная граница - это также внешняя граница Европы и НАТО (...) именно поэтому Финляндия строит пограничный забор в наиболее критических местах".

По словам Рантанен, возврат также является и вопросом безопасности. "Нам нужно найти инновационные решения для возвращения людей в третьи страны", - заявила министр. Она считает, что к ним могут относиться, например, различные центры возвращения за пределами ЕС.

ЕС Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США и Китай согласовали основу сделки по TikTok

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Британский МИД вызвал посла РФ в связи с сообщениями о дронах в Польше и Румынии

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

Fitch снизило рейтинг Франции до "A+" со стабильным прогнозом

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Цена нефти Brent подросла до $67,35 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 сентября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2392 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7166 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });