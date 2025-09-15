ЕС утроит бюджет на безопасность границ, Хельсинки получит 1,6 млрд евро

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз утроит бюджет на безопасность границ, что означает выделение Финляндии 1,6 млрд евро, заявил европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

"В следующем бюджете ЕС мы утроим деньги на безопасность границ. Для Финляндии это означает 1,6 млрд евро", - передаёт пордал Yle слова Бруннер. Он посетил Финляндию по приглашению министра внутренних дел страны Мари Рантанен.

Еврокомиссар также заявил, что Россия на границе между Белоруссией и Польшей якобы пыталась использовать большое количество мигрантов в рамках гибридной операции. "В Финляндии такого, когда граница была полностью закрыта, не произошло", - сказал Бруннер.

Он высоко оценил деятельность Финляндии по возвращению незаконных мигрантов. "Финляндия является одной из самых эффективных в ЕС в возвращении людей, получивших отрицательное решение о предоставлении убежища" - сказал еврокомиссар. Он отметил, что только один из пяти человек, не имеющих права на пребывание в ЕС, в сегодня возвращается в страну происхождения.

"Те, кто не был возвращён, смогут свободно перемещаться между государствами-членами с помощью этой системы. Это неприемлемо. Вот почему в ЕС был предложен новый общеевропейский подход к возвращению для решения проблем миграции", - добавил Бруннер.

В свою очередь, Рантанен сообщила, что "иммиграция как гибридная угроза всё ещё существует, поэтому пограничные пункты пропуска (с Россией - ИФ) до сих пор закрыты".

Она отметила также, что "Страны на границе с Россией защищают всю Европу, а наша восточная граница - это также внешняя граница Европы и НАТО (...) именно поэтому Финляндия строит пограничный забор в наиболее критических местах".

По словам Рантанен, возврат также является и вопросом безопасности. "Нам нужно найти инновационные решения для возвращения людей в третьи страны", - заявила министр. Она считает, что к ним могут относиться, например, различные центры возвращения за пределами ЕС.