Совет государств Персидского залива принял решение об общих оборонительных мерах

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в связи с ударом Израиля по Дохе 9 сентября введет в действие механизм по обеспечению коллективной обороны, сообщает в понедельник "Аль-Джазира" со ссылкой на коммюнике с экстренной встречи ССАГПЗ в ходе саммита в Дохе.

"Верховный совет ССАГПЗ заявил, что он самым решительным образом осуждает израильскую атаку и вопиющее нарушение суверенитета Катара, и что он активирует совместные защитные механизмы и потенциал сдерживания стран Персидского залива", - информирует телеканал.

В связи с этим Совет также проинструктирует объединенное командование о принятии необходимых шагов. Однако, как именно они будут выглядеть, в ССАГПЗ не уточнили.

"Верховный совет подтверждает солидарность ССАГПЗ с Катаром в отношении всех мер, которые он принял против этой атаки; подчеркивает, что безопасность ССАГПЗ - неделима, и что любая атака на одного из членов - это атака на всех, в соответствии с Хартией ССАГПЗ и совместным оборонным соглашением", - цитирует "Аль-Джазира" коммюнике.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя, - главного переговорщика ХАМАС.

Позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распространил заявление, в котором сравнил удары израильской армии по представителям ХАМАС в Дохе с действиями США после террористических атак 11 сентября 2001 года, начавших вскоре после терактов серию военных операций, названных ими "глобальной войной против терроризма", в странах Ближнего Востока, включая Афганистан и Ирак.

Израильский премьер призвал Катар "выдворить" членов политбюро организации или "предать их правосудию". "Если этого не произойдет, этим займемся мы", - заявил Нетаньяху.

МИД Катара осудил эти заявления. Катарские власти в связи с израильским ударом по Дохе созвали 15 сентября экстренный саммит арабских и исламских стран.