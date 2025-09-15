Арабские страны выразили солидарность с Катаром после израильских ударов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Арабские страны на саммите в Дохе выразили солидарность с Катаром после израильского удара, подчеркнув, что этот акт был направлен на срыв мирных переговоров по Газе, сообщает египетское издание "Аль-Ахрам".

"Лидеры арабских и исламских стран одобрили итоговое коммюнике чрезвычайного саммита, решительно осудив израильский авиаудар по Катару 9 сентября и предупредив, что этот акт представляет серьезную угрозу региональному миру и стабильности", - цитирует издание выдержку из коммюнике, принятого по итогам саммита в Дохе.

Участники встречи охарактеризовали действия Израиля как "трусливую агрессию" и грубое нарушение суверенитета Катара, назвав это нападением на нейтральную площадку для международного посредничества. Участники саммита убеждены, что израильский удар по катарской территории "был направлен на подрыв усилий по посредничеству и срыв попыток добиться прекращения огня в Газе".

"В документе решительно отвергли любые попытки Израиля силой выселять палестинцев или проводить этнические чистки, а также осудили планы аннексии оккупированных палестинских земель", - пишет издание.

Ранее Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в связи с ударом Израиля по Дохе 9 сентября решил ввести в действие механизм по обеспечению коллективной обороны.

"Верховный совет подтверждает солидарность ССАГПЗ с Катаром в отношении всех мер, которые он принял против этой атаки; подчеркивает, что безопасность ССАГПЗ неделима, и что любая атака на одного из членов - это атака на всех, в соответствии с Хартией ССАГПЗ и совместным оборонным соглашением", - цитирует "Аль-Джазира" коммюнике.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика ХАМАС.

Позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распространил заявление, в котором сравнил удары израильской армии по представителям ХАМАС в Дохе с действиями США после террористических атак 11 сентября 2001 года, начавших вскоре после терактов серию военных операций, названных ими "глобальной войной против терроризма", в странах Ближнего Востока, включая Афганистан и Ирак.

Израильский премьер призвал Катар "выдворить" членов политбюро организации или "предать их правосудию". "Если этого не произойдет, этим займемся мы", - заявил Нетаньяху.

МИД Катара осудил эти заявления. Катарские власти в связи с израильским ударом по Дохе созвали 15 сентября экстренный саммит арабских и исламских стран.