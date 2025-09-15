Поиск

Арабские страны выразили солидарность с Катаром после израильских ударов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Арабские страны на саммите в Дохе выразили солидарность с Катаром после израильского удара, подчеркнув, что этот акт был направлен на срыв мирных переговоров по Газе, сообщает египетское издание "Аль-Ахрам".

"Лидеры арабских и исламских стран одобрили итоговое коммюнике чрезвычайного саммита, решительно осудив израильский авиаудар по Катару 9 сентября и предупредив, что этот акт представляет серьезную угрозу региональному миру и стабильности", - цитирует издание выдержку из коммюнике, принятого по итогам саммита в Дохе.

Участники встречи охарактеризовали действия Израиля как "трусливую агрессию" и грубое нарушение суверенитета Катара, назвав это нападением на нейтральную площадку для международного посредничества. Участники саммита убеждены, что израильский удар по катарской территории "был направлен на подрыв усилий по посредничеству и срыв попыток добиться прекращения огня в Газе".

"В документе решительно отвергли любые попытки Израиля силой выселять палестинцев или проводить этнические чистки, а также осудили планы аннексии оккупированных палестинских земель", - пишет издание.

Ранее Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в связи с ударом Израиля по Дохе 9 сентября решил ввести в действие механизм по обеспечению коллективной обороны.

"Верховный совет подтверждает солидарность ССАГПЗ с Катаром в отношении всех мер, которые он принял против этой атаки; подчеркивает, что безопасность ССАГПЗ неделима, и что любая атака на одного из членов - это атака на всех, в соответствии с Хартией ССАГПЗ и совместным оборонным соглашением", - цитирует "Аль-Джазира" коммюнике.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика ХАМАС.

Позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распространил заявление, в котором сравнил удары израильской армии по представителям ХАМАС в Дохе с действиями США после террористических атак 11 сентября 2001 года, начавших вскоре после терактов серию военных операций, названных ими "глобальной войной против терроризма", в странах Ближнего Востока, включая Афганистан и Ирак.

Израильский премьер призвал Катар "выдворить" членов политбюро организации или "предать их правосудию". "Если этого не произойдет, этим займемся мы", - заявил Нетаньяху.

МИД Катара осудил эти заявления. Катарские власти в связи с израильским ударом по Дохе созвали 15 сентября экстренный саммит арабских и исламских стран.

Ирак Катар Израиль Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник

Axios сообщил, что Нетаньяху перед ударом по Дохе сказал Трампу о планируемой атаке

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США и Китай согласовали основу сделки по TikTok

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Британский МИД вызвал посла РФ в связи с сообщениями о дронах в Польше и Румынии

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

Fitch снизило рейтинг Франции до "A+" со стабильным прогнозом

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2392 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7166 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });