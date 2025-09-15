Axios сообщил, что Нетаньяху перед ударом по Дохе сказал Трампу о планируемой атаке

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху 9 сентября довел до сведения президента США Дональда Трампа намерение Израиля вскоре в тот же день нанести удар по руководителям движения ХАМАС в Дохе, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на источники.

"Трое израильских чиновников, непосредственно знакомых с этой темой, сообщили Axios, что Нетаньяху утром 9 сентября проинформировал Трампа о планируемой атаке незадолго до того, как Израиль совершил ее", - информирует портал.

По словам семи представителей израильских властей, Белый дом заранее знал о планируемой акции Израиля, хотя времени остановить ее оставалось немного. Тем не менее, пояснили собеседники портала, возможностей отменить атаку хватало. Источники пояснили, что между началом звонка Нетаньяху Трампу и первыми взрывами в Дохе прошло примерно 50 минут.

"Трамп знал об ударе, прежде чем ракеты пошли к цели. В начале была дискуссия на политическом уровне между Нетаньяху и Трампом, затем по военным каналам. Трамп не сказал "нет", - сообщил высокопоставленный представитель израильских властей.

Другой представитель разъяснил, что "если бы Трамп хотел остановить атаку, он мог бы это сделать". Оба источника пояснили, что пока Нетаньяху и Трамп беседовали, израильские военные атаку не начинали, и что Израиль отменил бы операцию, если Трамп возразил бы против нее.

В то же время источники не стали приводить подробное содержание беседы Трампа и Нетаньяху.

Axios напоминает, что в Белом доме утверждали, будто американскую сторону уведомили об атаке лишь после ее начала. В свою очередь власти Израиля отмечали, что провели операцию против руководства ХАМАС без посторонней помощи и берут на себя полную ответственность за нее.

Еще один источник портала пояснил, что Израиль принял решение поддерживать версию США об отсутствии предварительного оповещения об ударе. По его словам, такая помощь нужна "во благо отношений США и Израиля".

Другой чиновник отметил, что США знали все заранее и "устраивают представление". Его коллега резюмировал, что США не впервые искажают информацию о своих контактах с Израилем по политическим соображениям.

В Белом доме и канцелярии премьера Израиля информацию комментировать не стали.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика ХАМАС.

Израильские чиновники впоследствии подтвердили Axios, что лидеры ХАМАС покинули место их встречи до израильского удара.