Трамп заявил, что Израиль принял решение ударить по Дохе без его участия

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не он принимал решение об израильском ударе по руководству ХАМАС в Дохе, это сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Утром американские военные уведомили мою администрацию, что Израиль наносит удары по ХАМАС, члены которого, к большому сожалению, находились в Дохе. Это было решение премьера Нетаньяху. Это было не мое решение", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что провел отдельные телефонные разговоры с Нетаньяху и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Американский президент заверил руководство Катара, что "подобного больше на их территории не повторится".

Трамп добавил, что поручил "завершить оформление" соглашения США с Катаром о сотрудничестве в сфере обороны.

