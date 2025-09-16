Трамп заявил, что новых ударов Израиля по Катару не будет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара, заявил в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Он не будет наносить удары по Катару ", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли гарантии, что Израиль не будет больше атаковать цели на катарской территории.

При этом Трамп напомнил, что Катар является союзником США.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства движения ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика группировки.

Позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распространил заявление, в котором сравнил удары израильской армии по представителям ХАМАС в Дохе с действиями США после террористических атак 11 сентября 2001 года. Израильский премьер призвал Катар "выдворить" членов политбюро организации или "предать их правосудию". "Если этого не произойдет, этим займемся мы", - заявил Нетаньяху.

МИД Катара осудил эти заявления. Катарские власти в связи с израильским ударом по Дохе созвали 15 сентября экстренный саммит арабских и исламских стран.

По данным портала Axios, Трамп, в свою очередь, в телефонном разговоре с Нетаньяху призвал его дать обещание, что израильские военные не повторят ударов по Катару, подобных нанесенным 9 сентября.