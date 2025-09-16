Поиск

Шойгу заявил о расширении российско-иракских контактов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Контакты между Россией и Ираком становятся все интенсивнее, обсуждаются вопросы бизнеса, экономики, транспорта, военного и военно-технического сотрудничества, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак.

"Контакты становятся все интенсивнее и они разнонаправленные. Это касается и бизнеса, и экономики, и транспорта. Военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Шойгу в ходе краткой беседы в аэропорту Багдада с заместителем советника премьер-министра Ирака по нацбезопасности Али Насером.

"Несмотря на сжатый срок подготовки этого визита, он очень насыщенный. Вся программа, которую мы предполагали, надеюсь, будет выполнена. Нам есть что обсудить. Надеюсь сегодня будет хороший конструктивный разговор", - сообщил секретарь СБ.

"Наши страны связывают очень долгие исторические отношения и это одна из причин, почему наш диалог такой интенсивный и плодотворный", - сказал Насер.

Ранее в среду Шойгу прибыл в Багдад с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака.

Накануне визита Шойгу заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия и Ирак имеют серьезный потенциал в сфере военно-технического сотрудничества.

По его словам, Москва также готова модернизировать ранее поставленную Багдаду технику с учетом опыта СВО.

