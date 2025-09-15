Евросоюз изучает вариант санкций протий китайских и индийских компаний

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе прорабатывают идею с введением санкций против компаний КНР и Индии за их роль в продаже российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с темой.

По их словам, ЕС в рамках готовящегося пакета санкций взвешивает возможность применить санкции против компаний в Индии и Китая за то, что они дают России возможность торговать нефтью.

Ранее сообщалось, что США выдвинули собственное предложение, направленное продаж российской нефти. Так, министр финансов США Скотт Бессент призвал страны G7 присоединиться к США в введении пошлин в отношении государств, закупающих нефть у России: так, речь может идти о пошлинах в 100% на товары Индии и КНР. Источники Bloomberg отметили, что G7 рассчитывают выработать предложения по подобным мерам в предстоящие недели.

Неназванный представитель правительства Венгрии заявил агентству: в Будапеште желают, чтобы требования президента США Дональда Трампа к ЕС вводить пошлины в отношении КНР окончились ничем. По его словам (...) венгерское правительство надеется, что из угроз Трампа ничего не выйдет, с учетом того что европейские страны не горят желанием прибегать к пошлинам в отношении Китая, а США могут и не пойти на такой шаг в одиночестве.

Как отмечает агентство, Евросоюзу придется понять, как преодолеть сопротивление со стороны таких стран, как Венгрия и Словакия, которые указывают на серьезные издержки при поисках альтернативных российским источникам поступления нефти в Евросоюз. Собеседники Bloomberg отметили, что ЕС может изучить различные варианты удовлетворить запросы этих стран, когда власти союза отменят исключения из ограничения на закупки российской нефти для этих стран.

На прошлой неделе Financial Times сообщала, что Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7 с целью убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть. 13 сентября Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против России, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп заверил, что урегулировать кризис на Украине также позволят высокие пошлины на импорт КНР.