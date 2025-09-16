Поиск

Космонавты герметизируют места утечек воздуха в российском сегменте МКС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты ведут работы по герметизации мест утечек воздуха в модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

В отчете госкорпорации о работе космонавтов на МКС за 15 сентября говорится, что выполнен "осмотр промежуточной камеры модуля "Звезда" - герметизация мест утечки".

13 июня в "Роскосмосе" сообщили, что выявленная в 2019 году утечка воздуха в переходной камере служебного модуля "Звезда" устранена после очередного этапа герметизации.

31 июля заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что утечка воздуха на российском сегменте после недавнего ремонта значительно снизилась, однако еще не устранена.

"В течение некоторого времени мы даже думали, что нашли последнюю трещину и отремонтировали её. Но, очевидно, в долгосрочной перспективе мы видим, что утечка всё ещё продолжается, но значительно уменьшилась", - сказал тогда Крикалев.

18 июня глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил "Интерфаксу", что специалисты регулярно анализируют состояние российского сегмента МКС, он будет работать как минимум до 2028 года.

1 сентября в Центре подготовки космонавтов сообщили, что обнаруженные в 2020-2024 годах четыре сквозные трещины на российском сегменте МКС загерметизированы, утечек атмосферы там не наблюдается.

В ноябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

