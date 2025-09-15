Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник

Задержаны двое граждан Белоруссии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники польской государственной охраны в понедельник перехватили беспилотник, летавший над Бельведерским дворцом (резиденция президента Польши) и над комплексом правительственных зданий, сообщил Polsat.

"Беспилотник заметили сотрудники полиции, которые патрулировали территорию", - приводит телеканал слова представителя охраны Богуслава Пиурковского.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что беспилотник нейтрализован. По его словам, задержаны двое граждан Белоруссии.

Полиция начала расследование.