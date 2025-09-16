Европарламент в начале октября проголосует по вопросу доверия фон дер Ляйен

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента рассмотрят на пленарной сессии с 6 по 9 октября два предложения о вынесении вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ председателя Европарламента Роберты Метсолы.

Ожидается, что сначала депутаты проведут обсуждения этих предложений, поданных отдельно двумя разными политическими силами – крайне правыми и крайне левыми, а уже затем проведут голосование.

Издание указывает, что точная дата голосования будет определена лидерами политических фракций, когда они встретятся 1 октября для обсуждения рабочего графика.

Ранее сообщалось, что группа "Патриоты за Европу", объединяющая правых и ультраправых политиков, внесла предложении о недоверии фон дер Ляйен. В частности, мотивируя свою инициативу, во фракции отметили, что недовольны заключенным фон дер Ляйен торговым соглашением с США.

Отдельный, второй запрос на вотум недоверия подали "левые". По их мнению, помимо торговых вопросов, они обеспокоены тем, что Еврокомиссия бездействует в отношении конфликта в секторе Газа.

Politico отмечает, что фон дер Ляйен имеет поддержку большинства евродепутатов, поэтому вероятность того, что ей будет выражено недоверие, мала. Однако центристские альянсы могут получить шанс "добиться уступок от фон дер Ляйен, как они это сделали во время последнего вотума недоверия в июле".

В июле в Европарламенте уже проходило голосование о недоверии председателю Еврокомиссии. Тогда эту инициативу поддержали только 175 евродепутатов, 360 проголосовали против нее и 18 - воздержались.